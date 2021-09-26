Александр Усик: У меня не было задачи нокаутировать Джошуа

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не ставил задачу нокаутировать британца Энтони Джошуа.

- Бой прошел так, как я и ожидал. Было несколько моментов, когда Джошуа хорошо попал, но ничего особенного. У меня не было задачи его нокаутировать, поскольку в моем углу говорили не делать этого. В начале боя я нацеливался на сильный удар, но затем просто переключился на свой темп, - приводит слова Усика ТАСС.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.