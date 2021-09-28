Усик заявил, что готов биться с победителем поединка между Фьюри и Уайлдером

Украинский боксер Александр Усик, недавно победивший британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе, выразил готовность биться с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером.

Отметим, что Фьюри является обладателем титула WBC в тяжелой весовой категории. Его бой с Уайлдером запланирован на 9 октября этого года.

– Есть четыре основных пояса. Четвертый основной находится у Фьюри. У него ближайший бой с Уайлдером, а у нас с Энтони матч-реванш. Разговоры об объединении поясов могут быть только после того, как определится победитель поединка Фьюри – Уайлдер, и после нашего реванша с Энтони. Естественно, очень хотелось бы провести объединительный поединок, потому что в супервесовой категории этого не было очень давно, – цитирует Усика RT.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик одержал свою 19-ю победу в карьере, победив Джошуа единогласным решением судей. На счету 33-летнего Фьюри 30 побед, один бой с его участием завершился вничью. Оба боксера еще ни разу не проиграли на профессиональном ринге.