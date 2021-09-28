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28 сентября 19:31
автор: Александр Поволоцкий

Усик назвал больными тех, кто критикует совместные фотографии спортсменов из России и Украины

Ранее боксер заявил, что отвезет свои чемпионские пояса в Крым.

Украинский боксер Александр Усик подверг критике тех, кто негативно относится к совместным фотографиям спортсменов из его страны с атлетами из России.

«Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России? Меня критикует? Это все хайп — люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные», - заявил спортсмен в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, что легкоатлетка Ярослава Магучих сделала совместный снимок с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований на Олимпиаде в Токио. После этого украинка подверглась критике на родине.

Добавим, что 26 сентября Усик победил британца Энтони Джошуа в Лондоне единогласным решением судей. Украинец завоевал четырех чемпионских поясов по версии WBO, WBA, IBO и IBF.

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