Альварес заявил о готовности провести третий бой с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес, недавно ставший обладателем поясов WBC, WBA, WBO и IBF в суперсреднем весе, сообщил, что он заинтересован в проведении третьего поединка с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

Отметим, что в данный момент 39-летний Головкин владеет поясом по версии IBF в весовой категории до 72,6 кг. Его последний бой состоялся в декабре прошлого года. Тогда спортсмен одержал победу над Камилом Шереметой из Польши в седьмом раунде техническим нокаутом.

– Я бы хотел провести поединок с Головкиным, почему бы и нет? Если он перейдет в мой вес, то я готов, – цитирует Альвареса ESPN.

Напомним, что ранее боксеры провели между собой два поединка. Первый прошел осенью 2017 года – судьи зафиксировали ничью. Спустя год 31-летний мексиканец победил своего соперника раздельным решением.

В своей карьере Альварес одержал 57 побед и потерпел одно поражение. Еще два его поединка завершились вничью. На счету Головкина 41 победа, одна ничья и одно поражение.

Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира.