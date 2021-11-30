Стала известна весовая категория, в которой пройдет бой Проводников-Багаутинов

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO, прозванный Сибирским Рокки, встретится с представителем школы ММА, экс-бойцом UFC Али Багаутиновым. 5-раундовый бой пройдет по правилам бокса, в весовой категории до 65 кг. Противостояние российского представителя бокса против бойца ММА пройдет в Москве 19 декабря на «ВТБ-Арене» на благотворительном турнире «Драться чтобы спасти».

На счету Проводникова 30 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой Проводников провел в июне 2016 года.

35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.