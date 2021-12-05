Чемпион мира WBA Дмитрий Бивол прилетел в Екатеринбург

Действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол прилетел в Екатеринбург вместе со своей командой.

В следующую субботу его ждет бой против топового российского боксера Умара Саламова — титульный поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Это одно из самых громких противостояний в мировом боксе в этом году, и к Екатеринбургу будет приковано большое внимание.

Дмитрий Бивол входит в число самых известных российских боксеров — он взял титул чемпиона еще в 2017 году и с тех пор семь раз успешно его защитил. Бой с Саламовым должен стать шагом к объединительным поединкам по другим версиям, но для этого 11 декабря ему необходимо одержать победу.