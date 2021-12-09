Егоров и Гуламирян прошли взвешивание перед боем за титул суперчемпиона мира WBA

Завтра в Екатеринбурге пройдет бой между российским боксером Алексеем Егоровым и Арсеном Гуламиряном из Франции за титул суперчемпиона мира WBA в первом тяжелом весе (90,7 кг). Бой возглавит турнир от RCC Boxing Promotions — он пройдет на арене Академии единоборств РМК.

И чемпион, и претендент не просто уложились в весовую категорию: Гуламирян показал на весах 89,95 кг, а Егоров — 90,2 кг.

Полные результаты взвешивания участников шоу.

Первая пара. Весовая категория до 57,2 кг

58,00 кг | Мехроб Хамидов (дебют), Душанбе, Таджикистан

57,40 кг | Сурен Хачатрян (дебют), Армения, Ереван

Вторая пара. Весовая категория до 57,2 кг

58,40 кг | Рашид Янгазиев (дебют), Сургут, Россия

58,00 кг | Усмонали Абдуллоев (1-0-1, 1 КО), Турсунзаде, Таджикистан

Третья пара. Весовая категория 63,5 кг

кг | Оганес Устян (7-0, 2ко), Сочи, Россия

кг | Дастанбек Иманказиев (2-5,1 КО), Ош, Кыргызстан

Четвертая пара. Весовая категория до 69,9 кг

69,95 кг | Максим Черничук (1-0), Дмитров, Россия

70,00 кг | Олег Гурциев (3-0, 1 КО), Москва, Россия

Пятая пара. Весовая категория до 61,2 кг

62,20 кг | Вильдан Минасов (5-1, 3 КО), Миасс, Россия

62,35 кг | Рамазон Алиматов (2-2-1), Пермь, Россия

Шестая пара. Весовая категория до 90,7 кг

89,30 кг | Александр Пилипчук (7-0, 6 КО), Киев, Украина

90,15 кг | Денис Савицкий (3-0-1, 3 КО), Иркутск, Россия

Седьмая пара. Весовая категория до 59,0 кг

59,80 кг | Станислав Калицкий (11-2, 4 КО), Екатеринбург, Россия

60,00 кг | Мурад Алиев (2-0-1, 1 КО), Сочи, Россия

Восьмая пара. Весовая категория до 55,3 кг

56,30 кг | Евгений Ляшков (9-2, 2 КО), Екатеринбург, Россия

55,80 кг | Армен Атаев (6-3-1, 4 КО), Кисловодск, Россия

БОЙ ЗА ТИТУЛ СУПЕРЧЕМПИОНА МИРА WBA В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 90,7 КГ

89,95 кг | Арсен Гуламирян (26-0, 18 КО), Бланьяк, Франция

90,20 кг | Алексей Егоров (11-0, 7 КО), Обнинск, Россия