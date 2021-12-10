Алексей Егоров об отмене своего боя за титул чемпиона мира

Российский боксер Алексей Егоров прокомментировал отмену своего поединка против суперчемпиона WBA в первом тяжелом весе Арсена Гуламиряна, которая случилась буквально за несколько часов до выхода боксеров на ринг. Бой должен был стать главным событием турнира RCC Boxing Promotions.

Первый в карьере поединок за титул чемпиона мира, которого Алексей ждал с 2019 года, должен был пройти сегодня вечером в Екатеринбурге, но у Гуламиряна возникли проблемы со здоровьем, и он снялся с боя сегодня днем.

«Пока мыслей никаких (по поводу отмены боя за титул). Что есть, то есть. Принимаю ситуацию, как есть. Жаль, конечно, что все так получилось, – сказал Алексей Егоров. – Я так долго к этому шел. Это кульминация всего моего пути в профессиональном боксе – забрать этот пояс. Я очень хорошо подготовился к бою, у меня очень хорошая команда. Но получилось, как получилось. И к сожалению я на это повлиять никак не могу».

«Будем жить дальше. Ждать другого момента и готовиться к этому. Я был готов. Это не моя вина», – добавил боксер.