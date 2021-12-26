Ломаченко передал олимпийские медали мастерской в России

Экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко отправил в Россию свои медали, завоеванные на Олимпийских играх.

Как сообщает инстаграм-страница мастерской в Костроме, 33-летний украинский боксер решил сделать из них подарок для своего отца. Отмечается, что в России ювелиры изготовят нательный крест для родственника в качестве подарка на его день рождения.

Василий отдал в мастерскую золотые медали, которые завоевал на Олимпиадах в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Напомним, что в своем последнем поединке Ломаченко победил Ричарда Комми. После этого он накинул на плечи флаг родного города Белгород-Днестровского.