Хорхе Линарес и Заур Абдуллаев проведут отборочный бой за титул чемпиона мира WBC

Для Абдуллаева этот бой станет первой защитой титула WBC Silver — в сентябре прошлого года он одержал победу над претендентом Деяном Златичанином и вернул утерянные позиции после поражения Дэвину Хейни в поединке за титул чемпиона мира WBC два года назад. Линарес тоже боксировал с Хейни в мае прошлого года и уступил решением судей.

Интересно, что победитель этой пары автоматически выходит на американца и получит шанс не просто стать чемпионом мира, но и забрать победу в принципиальном реванше.