Майк Тайсон избил пьяного мужчину на борту самолета (видео)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон угодил в громкий скандал. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, бывший боксер избил мужчину. Инцидент произошел на борту самолета.

По словам очевидцев, легендарный спортсмен не обращал внимания на назойливого пассажира. Он просил мужчину успокоиться, однако, тот находился в состоянии алкогольного опьянения и наплевательски отнесся к словам великого нокаутера.

Тайсон, потеряв терпение, накинулся на обидчика. Он разбил ему лицо. В дело пытался вмешаться молодой человек, сидевший рядом. Вероятно, благодаря его усилиям боксер прекратил избиение.

Отмечается, что потерпевший уже написал заявление в полицию. Ему оказана медицинская помощь.

Что касается Тайсона, то бывший боксер вернулся на ринг осенью 2020 года. Он провел выставочный поединок против соотечественника Роя Джонса.

На профессиональном уровне американец одержал 50 побед (44 – нокаутом) и потерпел шесть поражений.