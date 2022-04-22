«Он бросил в него бутылку»: представитель Тайсона – об избиении боксером пьяного мужчины

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон попал в неприятную ситуацию. Бывший боксер избил пьяного мужчину на борту самолета.

По словам очевидцев, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и всячески провоцировал легендарного нокаутера.

Тайсон пытался угомонить дебошира, однако, тот был непреклонен. Потеряв терпение, «Железный Майк» разбил обидчику лицо.

Сегодня, 22 апреля, представитель известного спортсмена выступил с заявлением. В частности, он сообщил, что потерпевший вел себя крайне агрессивно.

«Он бросил в Майка бутылку с водой», – отметил представитель для TMZ.

По данным СМИ, пьяный пассажир получил несколько ссадин и обратился в полицию.