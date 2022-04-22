Фьюри оказался тяжелее Уайта на пять кг

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри и британец Диллиан Уайт прошли процедуру взвешивания.

Обладатель титула показал на весах 264,8 фунта (120,1 кг), а его соперник – 253,25 фунта (114,9 кг).

Напомним, бой Фьюри и Уайта состоится 24 апреля и пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».

За всю карьеру на профессиональном ринге 33-летний Фьюри одержал 31 победу и свел один поединок вничью. У 34-летнего Уайта – 28 выигранных боев и два поражения, в том числе от россиянина Александра Поветкина.