Мужчина, избитый Тайсоном, отсидел два тюремных срока

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон избил мужчину на борту самолета, разбив ему лицо.

По словам очевидцев, пассажир был пьян и не прислушался к просьбам прекратить провокации.

Позже представитель Тайсона заявил, что боксер накинулся на обидчика, поскольку тот бросил в него бутылку с водой.

По данным TMZ, дебошира зовут Мелвин Таунсенд III. Он отсидел два тюремных срока за мошенничество, угон автомобиля, кражу со взломом, передвижение в угнанном авто, а также хранение наркотиков. В местах лишения свободы Таунсенд провел почти три года.

Ранее сообщалось, что мужчина, избитый Тайсоном, написал заявление в полицию.