Александр Поветкин: Мне неинтересен Бетербиев и его политические взгляды

Известный российский боксер Александр Поветкин отказался обсуждать положение соотечественника Артура Бетербиева. 37-летний уроженец Хасавюрта рассматривает вариант с выступлением под флагом Канады.

«Не хочется говорить об этом. Мне, честно, не очень интересен ни Бетербиев, ни его политические взгляды», – сказал Поветкин «Комсомольской правде».

Напомним, Бетербиев – чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF. В его активе 17 боев и 17 побед. По данным СМИ, он может решиться на смену спортивного гражданства из-за позиции WBC по отношению к боксерам из России.