Альварес – о поединке с Биволом: Возможно, я проиграл четыре или пять раундов, но я не проиграл бой

Мексиканский боксер Сауль Альварес высказался после поражения от чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

Напомним, встреча прошла в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершилась в пользу россиянина по решению судей – 115-113, 115-113, 115-113.

«Я выиграл бой. Возможно, я проиграл четыре или пять раундов. Но я определенно не проиграл бой. Мне кажется, я немного устал ближе к финальным раундам, но в целом чувствовал себя хорошо.

Может быть, вес стал для меня небольшой проблемой. Из-за этого я не чувствовал себя на 100 процентов во время поединка», – сказал Альварес для DAZN.

Таким образом, мексиканец потерпел второе поражение в карьере. Также на его счету 59 побед и два ничейных результата. В активе Бивола – 20 боев и 20 побед.