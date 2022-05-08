Тактаров сравнил Бивола с Рокки Марчиано

Бывший боец ММА Олег Тактаров прокомментировал победу российского боксера Дмитрия Бивола в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, Бивол, владеющий титулом WBA в полутяжелом весе, выиграл поединок по решению судей – 115-113, 115-113, 115-113.

«В этом поединке Бивол напомнил мне Рокки Марчиано. Представьте, если еще добавить техники раз эдак в десять и убрать все недочеты. Последние два раунда Дмитрий прочувствовал своего соперника и грамотно работал.

Первый раз я видел Канело уставшим, а Дмитрий был свеж. От последних раундов я получил эстетическое удовольствие. Еще раз поздравляю. Особенно это важно в такой момент, как сейчас», – заявил Тактаров в соцсети.

Уступив Биволу, мексиканец потерпел второе поражение в карьере. Также на его счету 59 побед и два ничейных результата. В активе россиянина – 20 боев и 20 побед.