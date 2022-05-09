Бивол и Альварес могут провести реванш 17 сентября

Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что мексиканец Сауль Альварес и россиянин Дмитрий Бивол могут провести ответный поединок.

По словам менеджера, все зависит от позиции Канело.

«Если он активирует пункт в контракте о реванше, то мы сделаем бой 17 сентября», – сказал Хирн YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, первый бой Бивола и Альвареса завершился победой россиянина по решению судей – 115-113, 115-113, 115-113.

Добавим, что Бивол – чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе. На его счету 20 боев и 20 побед. В активе Альвареса – 59 побед, два поражения и два ничейных результата.