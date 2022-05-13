Артур Бетербиев: Я бы не стал считать победу над Канело большим достижением

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев прокомментировал итоги поединка между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, Бивол – чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA. Он победил Альвареса по решению судей. Последний, к слову, занимал первое место в списке лучших боксеров мира вне зависимости от веса.

«Я бы не стал считать победу над Канело большим достижением. В медийном плане, конечно, достижение, но если взять чисто боксерскую составляющую, то это не так уж, мне кажется… Если бы я сейчас побил соперника на две весовые категории ниже, мне было бы неприятно. Как в детстве старшие тебя проверяют, смелый ты или нет.

Но в любом случае он молодец. Он сделал свою работу на отлично, выиграл», – сказал Бетербиев YouTube-каналу ММАТИКА.

Ранее сообщалось, что Альварес хочет провести реванш с Биволом. Ожидается, что бой пройдет в сентябре 2022 года.