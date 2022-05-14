Министр спорта РФ Матыцин поздравил Умара Кремлева с переизбранием на пост главы мирового бокса

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил президента Международной федерации бокса Умара Кремлева с переизбранием на свой пост.
«Поздравляю Умара Кремлева с переизбранием на пост президента Международной ассоциации бокса! Поддержка на конгрессе IBA говорит о высоком авторитете Умара Кремлева в мировом боксе и эффективной работе в качестве главы организации.
Уверен, что под руководством Умара Кремлева Международная ассоциация бокса продолжит успешно развиваться», - приводит слова чиновника официальный сайт ведомства.
Напомним, 14 мая Кремлев, возглавляющий организацию с 2020 года, был переизбран на новый срок.
источник: Министерство спорта Российской Федерации