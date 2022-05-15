Чарло нокаутировал Кастаньо в десятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе

Американский боксер Джермелл Чарло победил представителя Аргентины Брайана Кастаньо в поединке за титулы чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO.

Отметим, что бой между спортсменами прошел в ночь на 15 мая в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). 31-летний американец отправил своего соперника в нокаут в десятом раунде.

Таким образом, Чарло стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. В своей профессиональной карьере на счету американца 35 побед, один ничейный результат и одно поражение.

В следующем поединке Чарло может подраться с российско-австралийским боксером Тимом Цзю, поскольку 27-летний спортсмен является обязательным претендентом на чемпионский титул по версии WBO.