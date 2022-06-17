Усик показал, как готовится к реваншу с Джошуа (фото)

Этим летом Александру Усику предстоит отстоять чемпионские пояса в поединке с британцем Энтони Джошуа.

Встреча состоится в августе и пройдет на территории Саудовской Аравии. В эти дни уроженец Крыма готовится к бою. На своей странице в соцсети украинец выложил несколько фотографий, подписав их так: «Усердно работаю».

Напомним, Усик победил Джошуа по решению судей. Бой состоялся осенью 2021 года. Таким образом, украинец выиграл титулы в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.