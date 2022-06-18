Тайсон – об избиении пассажира в самолете: Я был накурен и раздражен

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал скандальный инцидент, произошедший с ним на борту самолета.

Ранее стало известно, что легендарный нокаутер избил мужчину. По словам очевидцев, последний был пьян и всячески доставал бывшего боксера, чем и спровоцировал потасовку.

«Послушайте, я обычно хорош в самообладании. Я был неправ, этого никогда не должно было случиться. Так сказать, вернулся в свои примитивные детские годы. Я не должен был этого делать, но я был уставшим и накурен, я был раздражен. Бывает! Но вообще я не хочу никого обижать!» – сказал Тайсон в ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

Добавим, что бывший боксер избежал наказания, поскольку в полиции посчитали, что мужчина сам спровоцировал конфликт. Кроме того, на ситуацию повлиял тот факт, что потерпевший отозвал свое заявление из органов.