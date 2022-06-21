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Дрозд назвал фаворита в реванше Александра Усика и Энтони Джошуа

Первый бой завершился победой украинца.
21 июня 2022 16:17
автор: Артур Гичунцев

Бывший боксер Григорий Дрозд дал комментарий, посвященный реваншу Александра Усика и Энтони Джошуа.

Напомним, поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джедда (Саудовская Аравия).

«Усик слишком сильно доминировал над Джошуа в первом бою, сомневаюсь, что Энтони удастся психологически переломить себя в реванше.

Если опираться на предыдущий поединок, то бесспорным фаворитом является Александр Усик. В реванше у него есть возможность выглядеть еще убедительнее, чем в первом поединке», – цитирует Дрозда «РБК-Спорт».

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

источник: РБК
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