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Главный тренер женской сборной России по боксу пригласил Загитову на тренировку

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила, что готовится принять участие в боксерском поединке.
21 июня 2022 18:10
автор: Максим Скороходов

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов пригласил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову на тренировку боксерской национальной команды.

«Занятие боксом еще никому не навредило, если мы говорим не о профессиональном спорте, а о занятиях с целью укрепления здоровья. Все полезно в разумных пределах. Загитова является профессиональным спортсменом и разумеется достаточно хорошо подготовлена. С учетом того, что фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, я думаю, ей легко будут даваться технические приемы и легко будут усваиваться боксерские навыки. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги», - приводит слова Муталибова ТАСС.

Добавим, что по информации комментатора Дмитрия Губерниева, соперником Загитовой по боксерскому поединку будет телеведущая Ольга Бузова.

источник: ТАСС
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