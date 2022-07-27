Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мейвезер и Конор близки к сделке о матче-реванше

Американский боксер готов поставить на карту профессиональный рекорд
Мейвезер и Конор близки к сделке о матче-реванше
27 июля 2022 11:45
автор: Андрей Ефимов
автор фото: Соцсети Конора Макгрегора

Легендарный боксер Флойд Мейвезер и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор близки к заключению сделки на многомиллионный матч-реванш.

Как сообщает The Sun, личные условия спортсменов уже согласованы, но до сих пор идут споры по поводу количества раундов – Макгрегор хочет десять.

По словам источника, бой состоится в весовой категории 70,3 кг. Это означает, что ирландцу, вес которого, как полагают, достиг 86 кг в ходе восстановления после перелома ноги, придется немного похудеть.

При этом источник издания близкий к лагерю Мейвезера заявил, что Коннор примет бой только в том случае, если Флойд поставит на бой свой профессиональный рекорд. Таким образом, предстоящий поединок будет носить статус официального.

«Сделка близка к завершению. С обеих сторон согласованы личные условия. Для Мейвезера этот бой станет последним в карьере. И да, на карту будут поставлены рекорды. В настоящее время идут споры по поводу раундов, поскольку команда Коннора хочет 10 раундов. Но сделка, безусловно, будет заключена», – сообщил источник.

Ранее Мейвезер предложил Макгрегору провести реванш в марте следующего года на Ближнем Востоке. Американец готов был заплатить ирландскому бойцу 157,9 млн долларов.

Напомним, что первый бой Макгрегора против Мейвезера, который состоялся в Лас-Вегасе в июне 2017 года. Тогда техническим нокаутом победил Флойд.

источник: The Sun
Это интересно:
Мейвезер и Конор близки к сделке о матче-реванше
Мейвезер и Конор близки к сделке о матче-реванше
Американский боксер готов поставить на карту профессиональный рекорд
27.07.2022 11:45
Бокс
автор: Андрей Ефимов
«Хочу, чтобы вы уважали мужчину». Джошуа откажется от всех титулов после реванша с Усиком
Ответный бой пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.
26.07.2022 14:28
Бокс
автор: Александр Бойченко
Стала известна сумма, за которую продали чемпионский пояс Али
Поединок с Джорджом Форманом состоялся в Киншасе.
25.07.2022 17:00
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Тони Беллью: Канело согласится на реванш с Биволом и победит в нем
В первом поединке победу одержал российский боксер.
24.07.2022 21:12
Бокс
автор: Александр Бойченко
«Знаю, что выйду победителем». Рамирес выразил уверенность, что Бивол не будет драться с Альваресом
Ранее россиянин одолел мексиканца и защитил пояс WBA.
24.07.2022 14:44
Бокс
автор: Александр Бойченко
Фроч рассказал, что нужно сделать Джошуа для победы над Усиком
22.07.2022 12:15
Бокс
Стала известна стоимость билетов на бой Усика и Джошуа
Поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
21.07.2022 23:38
Бокс
Никита Цзю одолел Хорна, одержав третью победу подряд на профессиональном ринге
Бой состоялся в Сиднее.
20.07.2022 19:23
Бокс
Американец Атлас рассказал, почему Усик победит Джошуа во второй раз
Бой состоится в конце августа
18.07.2022 20:15
Бокс
автор: Александр Бойченко
Названа дата следующего боя Гассиева
Спортсмен восстановился после травмы.
18.07.2022 17:32
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
И в воздух файеры бросали! Как Дибала стал Богом Рима и побил рекорд Роналду по проданным футболкам
Совершенно потрясающие кадры пришли из Рима с, в общем-то, дежурного мероприятия - представления новичка местного футбольного клуба Пауло Дибалы.
«Гео, не бегай ко мне больше». Как РФС приоткрыл дверь на судейскую кухню
В РФС посчитали, что надо сходить в народ – и правильно сделали. В последнее время много вопросов у поклонников футбола и специалистов к механизмам принятия решений в главной футбольной организации.
Медведев побил рекорд Сафина, Непомнящему опять досталось от Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.07.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Время икс для Роналду!
Будущее Криштиану Роналду по-прежнему висит в воздухе. Последним вариантом для ухода из «Манчестер Юнайтед» остается мадридский «Атлетико», в котором не исключают, что сделка действительно возможна.
Удаление, пенальти, гол через себя! Как «Локо» и «Ростов» устроили триллер в Черкизове (видео)
В заключительном матче 2-го тура РПЛ железнодорожники в концовке смогли уйти от поражения, отыгравшись в меньшинстве (2:2).
«Ждем от игрока объяснений». Гендир «Динамо» — о побеге Варелы
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с Гильермо Варелой, оценил старт сезона и трансферные перспективы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика