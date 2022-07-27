Мейвезер и Конор близки к сделке о матче-реванше

Легендарный боксер Флойд Мейвезер и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор близки к заключению сделки на многомиллионный матч-реванш.

Как сообщает The Sun, личные условия спортсменов уже согласованы, но до сих пор идут споры по поводу количества раундов – Макгрегор хочет десять.

По словам источника, бой состоится в весовой категории 70,3 кг. Это означает, что ирландцу, вес которого, как полагают, достиг 86 кг в ходе восстановления после перелома ноги, придется немного похудеть.

При этом источник издания близкий к лагерю Мейвезера заявил, что Коннор примет бой только в том случае, если Флойд поставит на бой свой профессиональный рекорд. Таким образом, предстоящий поединок будет носить статус официального.

«Сделка близка к завершению. С обеих сторон согласованы личные условия. Для Мейвезера этот бой станет последним в карьере. И да, на карту будут поставлены рекорды. В настоящее время идут споры по поводу раундов, поскольку команда Коннора хочет 10 раундов. Но сделка, безусловно, будет заключена», – сообщил источник.

Ранее Мейвезер предложил Макгрегору провести реванш в марте следующего года на Ближнем Востоке. Американец готов был заплатить ирландскому бойцу 157,9 млн долларов.

Напомним, что первый бой Макгрегора против Мейвезера, который состоялся в Лас-Вегасе в июне 2017 года. Тогда техническим нокаутом победил Флойд.