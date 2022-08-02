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Головкин высказался в адрес Альвареса: У него четыре пояса, и он лучший боксер в этом весе

Впрочем, казахстанец верит в себя.
02 августа 2022 10:19
автор: Артур Гичунцев

Казахстанский боксер Геннадий Головкин дал комментарий перед боем против мексиканца Сауля Альвареса. По его словам, победить Канело будет непросто, однако, он сделает все, чтоб достичь этой цели.

«Мой соперник – чемпион. У него четыре пояса, и, возможно, он лучший боец в этой категории. Я же в этой весовой категории впервые. Думаю, буду готов физически и мне будет вполне комфортно. Это однозначно может стать крупнейшей победой в моей карьере. Лучшее, что может случиться. Мне было бы очень приятно победить», – цитирует Головкина BoxingScene.

Напомним, Головкин и Альварес проведут бой 17 сентября в Лас-Вегасе (США). К слову, боксеры уже встречались дважды: первое противостояние завершилось вничью, а второй бой остался за мексиканцем по решению судей.

источник: «Советский спорт»
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Впрочем, казахстанец верит в себя.
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