Джойс сделал прогноз на бой Александра Усика и Энтони Джошуа

Британский боксер Джозеф Джойс высказался перед реваншем Александра и Энтони Джошуа. По его словам, украинец будет иметь психологическое преимущество из-за победы в первом бою.

«Я все еще думаю, что у Усика есть все необходимое, чтобы снова побить Джошуа. Впрочем, у Энтони есть шанс панчера, у него тяжелый удар. Но если он не сможет донести мощные удары, то Усик снова победит», – добавил Джойс, чьи слова приводит talkSPORT.

Напомним, Усик и Джошуа проведут ответный поединок 20 августа в городе Джидда. К слову, первый бой состоялся в сентябре 2021 года и завершился в пользу украинца по решению судей. Таким образом, он стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO.