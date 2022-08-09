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Джойс сделал прогноз на бой Александра Усика и Энтони Джошуа

Поединок состоится 20 августа.
09 августа 2022 16:22
автор: Артур Гичунцев

Британский боксер Джозеф Джойс высказался перед реваншем Александра и Энтони Джошуа. По его словам, украинец будет иметь психологическое преимущество из-за победы в первом бою.

«Я все еще думаю, что у Усика есть все необходимое, чтобы снова побить Джошуа. Впрочем, у Энтони есть шанс панчера, у него тяжелый удар. Но если он не сможет донести мощные удары, то Усик снова победит», – добавил Джойс, чьи слова приводит talkSPORT.

Напомним, Усик и Джошуа проведут ответный поединок 20 августа в городе Джидда. К слову, первый бой состоялся в сентябре 2021 года и завершился в пользу украинца по решению судей. Таким образом, он стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO.

источник: «Советский спорт»
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