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Матч сборных России и Азии по боксу пройдет на ВЭФ-2022

10 августа 2022 18:38

Матч сборных России и Азии по боксу состоится 7 сентября во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума. Лидером сборной России будет серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира Муслим Гаджимагомедов. В составе сборной Азии на ринг выйдут боксеры из Индии, Монголии, Таиланда, Узбекистана и Казахстана. Самым именитым в составе наших соперников будет призер Азиатских игр и чемпионатов Азии Чинзориг Баатарсух из Монголии.

«Боксеры проводили во Владивостоке заключительный этап подготовки к Токио-2020, а теперь возвращаются на Дальний Восток с новым зрелищным турниром и большими планами. Большинство боксеров в составах обеих команд – победители молодежных чемпионатов мира последних лет. Поэтому противостояние во Владивостоке можно назвать смотром потенциальных героев Олимпиады-2024. Мы также планируем обсудить на ВЭФ-2022 создание центров бокса на Дальнем Востоке, реализацию в регионе программы „Бокс в школы“ и другие спортивно-социальные проекты», – рассказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Состав участников матча сборных России и Азии на ВЭФ-2022

60 кг. Всеволод Шумков – Уток Панья (Таиланд)

67 кг. Хикмет Гараев – Чинзориг Баатарсух (Монголия)

72 кг. Иван Ступин – Сингх Амандип (Индия)

90 кг. Муслим Гаджимагомедов – Сагындык Тоганбай (Казахстан)

90+ кг. Алексей Дронов – Жахонгир Закиров (Узбекистан)

Бои пройдут в формате 4 раунда по 3 минуты. Участники ВЭФ-2022 также смогут увидеть зрелищную «Битву взглядов», которую ведущие боксеры России и Азии проведут 6 сентября на сцене «Улицы Дальнего Востока».

«Советский спорт» является информационным партнёром VII Восточного экономического форума. Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open и объединит мероприятия по 12 видам спорта. Оператором Vladivostok Open является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

источник: «Советский спорт»
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