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Чемпион UFC Адесанья дал совет Джошуа перед боем против Усика

Поединок состоится 20 августа.
16 августа 2022 16:22
автор: Артур Гичунцев

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался перед реваншем Александра и Энтони Джошуа. По его словам, британец может выиграть поединок, если вспомнит о своих корнях.

«Джошуа должен вернуться к своим предкам и разбудить льва внутри себя! Он особенный боксер. Он говорит: «Я завязал с боксом, я не хочу боксировать». А потом выдает такое «Вау». Просто обратись к своим предкам, Энтони! Если он это сделает, он будет очень опасен», – заявил нигериец, чьи слова приводит британский телеканал.

Напомним, Усик и Джошуа проведут ответный поединок 20 августа в городе Джидда. К слову, первый бой состоялся в сентябре 2021 года и завершился в пользу украинца по решению судей. Таким образом, он стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO.

источник: «Советский спорт»
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