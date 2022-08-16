Спарринг-партнер Джошуа: Энтони легко победит Усика, если тренеры придумают ему хорошую тактику

Марко Милун, спарринг-партнер Энтони Джошуа, объяснил, при каких условиях британский боксер сумеет вернуть пояса, утраченные после поражения от украинца Александра Усика.

«Если тренеры придумают ему хорошую тактику, он легко победит . Этот лагерь был другим. Мы провели где-то 15 раундов, и это было взрывоопасно. Сейчас Джошуа голоден, он очень хочет победить», – приводит слова Милуна британский телеканал.

Напомним, Усик и Джошуа проведут ответный поединок 20 августа в городе Джидда. К слову, первый бой состоялся в сентябре 2021 года и завершился в пользу украинца по решению судей. Таким образом, он стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO.