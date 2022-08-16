Джошуа сделал грозное заявление в адрес Усика

Британский боксер Энтони Джошуа высказался перед реваншем с украинцем Александром Усиком.

«В первом поединке я хотел перебоксировать оппонента. Теперь же я хочу размазать Усика в субботу! Вот так изменилось мое мышление», – приводит слова Джошуа британский телеканал.

Напомним, Усик и Джошуа проведут ответный поединок 20 августа в городе Джидда. Первый бой состоялся в сентябре 2021 года и завершился в пользу украинца по решению судей. Таким образом, он стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO.