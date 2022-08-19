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Усик высказался после битвы взглядов с Джошуа

Уроженец Крыма был сдержан и немногословен.
19 августа 2022 18:36
автор: Артур Гичунцев

Украинский боксер Александр Усик провел заключительную дуэль взглядов с британцем Энтони Джошуа, после чего ответил на вопросы журналистов.

«Что я увидел в глазах Джошуа? Себя. Там было видно мое отражение. Увидел ли, что выйду с поясами? Мы завтра увидим это», – заявил уроженец Крыма YouTube-каналу MatchRoom Boxing.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Бой начнется не раньше 23.00 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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