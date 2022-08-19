«Он выиграет нокаутом»: Чисора сделал прогноз на бой Усика и Джошуа

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался о бое-реванше Александра Усика и Энтони Джошуа.

По словам скандального боксера, он посещал тренировочный лагерь соотечественника и уверен, что тот вернет чемпионские пояса.

«Я видел его работу с новым тренером, видел его тренировки со всей командой. В общем, я уверен, что он победит нокаутом», – заявил Чисора британским СМИ.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по Москве.