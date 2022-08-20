«Мы увидим то же самое»: Головкин поставил на победу Усика в реванше с Энтони Джошуа

Казахстанский боксер Геннадий Головин объяснил, при каких условиях британец Энтони Джошуа сможет победить украинца Александра Усика.

«Он должен быть диким зверем. Ему не нужно думать о красоте бокса – ему надо быть животным. Если он кардинально изменится по сравнению с первым боем, то сможет победить», – сказал Головкин британским СМИ.

При этом казахстанец добавил: «Но, возможно, мы увидим то же самое, что и в первом поединке. Поэтому я ставлю на Усика».

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по Москве.