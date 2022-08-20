«Только бой все покажет»: Джошуа не смог оценить свое состояние перед реваншем против Усика

Британский боксер Энтони Джошуа высказался перед реваншем против украинца Александра Усика.

«Я не могу сейчас сказать в каком я состоянии. Много раз у боксеров бывало, что они хорошо тренируются и проводят спарринги, но практически сразу проседают в бою. Сейчас я свою готовность оценить не могу, только бой все покажет», – заявил британец американским СМИ.

Ранее американский боксер Деонтей Уайлдер выразил мнение, что Джошуа пребывает в плачевном состоянии и морально подавлен.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по Москве.