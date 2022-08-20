Холифилд дал совет Джошуа перед реваншем против Усика

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд дал комментарий перед боем британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика.

По словам ветерана, Джошуа выйдет победителем, если сумеет заставить оппонента действовать от обороны.

«Может быть два типа боя: поединок маленьких и больших парней. Итоговый результат определится именно исходя из того, по какому сценарию будет идти бой», – добавил американец в интервью британским СМИ.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по Москве.