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Фьюри дал неделю для поиска денег на его бой с Усиком

В противном случае британский боксер в очередной раз завершит карьеру.
24 августа 2022 13:21
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выдвинул новые условия для проведения его боя с сильнейшим спортсменом в аналогичной весовой категории в WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

«Я даю семь дней тем, кто хочет организовать этот бой: у вас есть время до 1 сентября, чтобы собрать деньги. Если нет, всем большое спасибо, я завершаю карьеру», - написал Фьюри в социальной сети.

Ранее Тайсон заявлял, что хочет за поединок с Усиком полмиллиарда фунтов.

Напомним, в минувшие выходные Усик победил другого британца, Энтони Джошуа и защитил свои титулы. Таким образом, он одержал 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.

источник: «Советский спорт»
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