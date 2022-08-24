Фьюри дал неделю для поиска денег на его бой с Усиком

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выдвинул новые условия для проведения его боя с сильнейшим спортсменом в аналогичной весовой категории в WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

«Я даю семь дней тем, кто хочет организовать этот бой: у вас есть время до 1 сентября, чтобы собрать деньги. Если нет, всем большое спасибо, я завершаю карьеру», - написал Фьюри в социальной сети.

Ранее Тайсон заявлял, что хочет за поединок с Усиком полмиллиарда фунтов.

Напомним, в минувшие выходные Усик победил другого британца, Энтони Джошуа и защитил свои титулы. Таким образом, он одержал 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.