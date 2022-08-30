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Головкин – о поединке с Альваресом: Мне не нужно драться, как Бивол, чтобы победить

Казахстанец заявил, что будет действовать в другом стиле.
30 августа 2022 19:01
автор: Артур Гичунцев

Казахстанский боксер Геннадий Головкин высказался о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. В частности, он заявил, что не будет драться в стиле Дмитрия Бивола, поскольку его поединок с Канело пройдет в другой весовой категории.

«Не думаю, что мне нужно вносить радикальные изменения в собственный стиль. Мне не нужно драться, как Бивол, чтобы заполучить преимущество над Канело. Наш поединок пройдет в другой весовой категории», – сказал Головкин журналу Forbes.

Напомним, российский боксер Дмитрий Бивол, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победил Альвареса по решению судей.

Что касается поединка Головкин – Альварес, то он состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). К слову, боксеры уже встречались дважды: первое противостояние завершилось вничью, а второй поединок остался за мексиканцем по решению судей.

источник: Forbes
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Головкин – о поединке с Альваресом: Мне не нужно драться, как Бивол, чтобы победить
Казахстанец заявил, что будет действовать в другом стиле.
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