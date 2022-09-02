Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что задумывается о завершении карьеры после титульного поединка с Тайсоном Фьюри.

«Я не хочу драться с Фьюри прямо сейчас. Я просто хочу наслаждаться домашними делами: косить траву, сделать свет. Свет выключен, представляете? Фьюри называет себя королем всех королей, в будущем хочу с ним громкую дуэль. Я подумываю о завершении карьеры. Хотелось бы подраться на «Олимпийском» и завязать

Фьюри — сумасшедший. 500 миллионов? Я тоже хочу 500 миллионов. Он может говорить только дома. Фьюри на «Олимпийском» не будет драться, тут даже цыгане за меня. Моя родина здесь, где он будет силу брать?», - сказал Усик в своем Ютуб-канале.

Напомним, что 20 августа Усик победил другого представителя Великобритании, а именно Энтони Джошуа, и защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал свою 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.