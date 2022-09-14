Головин и Альварес провели дуэль взглядов (видео)

В воскресенье, 18 сентября, казахстанец Геннадий Головкин проведет поединок против мексиканца Сауля Альвареса.

Бой состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а на кону будут стоять чемпионские пояса в суперсреднем весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Сегодня, 14-го числа, боксеры схлестнулись лицом к лицу. Видео с дуэли взглядов можно посмотреть здесь.

Напомним, Головкин и Альварес уже встречались дважды: первое противостояние завершилось вничью, а второй поединок остался за мексиканцем по решению судей.