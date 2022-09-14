Альварес – о поединке с Головкиным: Подхожу к этому бою с холодной головой

Мексиканец Сауль Альварес дал комментарий перед боем против казахстанца Геннадия Головкина. Напомним, поединок состоится 18 сентября, а на кону будут стоять сразу четыре пояса в суперсреднем весе.

«Опасный и хороший боксер. Я подхожу к этому бою с холодной головой. Когда вы выигрываете, всегда есть место счастью и празднику, но в случае поражения нужно принять это, чтобы продолжить движение вперед», – заявил мексиканец американским СМИ.

Добавим, что Головкин и Альварес уже встречались дважды: первое противостояние завершилось вничью, а второй поединок остался за Канело по решению судей.