Дмитрий Кудряшов: Интерес к бою Емельяненко и Дацика больше, чем к мировым поединкам

Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов высказался перед поединком Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.

«Выиграет тот, у кого окажется крепче здоровье. У Александра лучше боксерские навыки. Дацик опасен нестандартными ударами.

Хочу отметить, что интерес к этому бою огромен. Больше, чем к каким-то мировым поединкам. По крайне мере, в России. Когда Александр дрался с Михаилом Кокляевым даже моя мама, которая бои не смотрит, спрашивала: «Кто победит, боец или штангист?» Вовлеченность невероятная. И сейчас многие спрашивают про билеты. Интерес к шоу будет огромный. Организаторы попали в точку», – заявил Кудряшов для MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Емельяненко и Дацик проведут бой по правилам бокса. Он пройдет на турнире российского промоушена Hardcore и будет показан в прямом эфире РЕН ТВ. Ориентировочное начало поединка – 22.00 мск.