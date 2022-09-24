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Штырков – о поединке Емельяненко и Дацика: На 100% уверен, что Саша заберет бой

Поединок состоится 24 сентября.
24 сентября 2022 15:19
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал, как Александр Емельяненко готовился к поединку с Вячеславом Дациком, а также дал прогноз на исход противостояния.

«В первую очередь у Саши были скоростно-силовые, скоростные и функциональные тренировки. При таких габаритах у него очень хороший функционал. Саша – один из самых дышащих бойцов. Надеюсь, что благодаря нашим тренировкам и его усердию он все это максимально постарается вернуть к предстоящему бою. На 100% уверен, что Саша заберет. Я в это верю и вижу, насколько он хорошо растет, возвращается», – заявил Штырков YouTube-каналу Емельяненко.

Напомним, Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут боксерский поединок в субботу, 24 сентября. Их бой возглавит турнир Hardcore Boxing в Москве и начнется (ориентировочно) в 22.40 по местному времени. Посмотреть его можно будет в прямом эфире НТВ.

источник: «Советский спорт»
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