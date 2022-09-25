Дацик отправил Емельяненко в нокаут на первых секундах боксерского поединка

Вячеслав Дацик одержал победу над Александром Емельяненко в рамках боксерского поединка промоушена Hardcore Boxing, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене».

Отметим, что 42-летний спортсмен нокаутировал своего соперника уже на первых секундах боя.

Таким образом, Дацик выиграл свой шестой боксерский поединок в карьере при двух поражениях. Что касается Емельяненко, то 41-летний россиянин впервые потерпел поражение по правилам бокса. Ранее он победил Михаила Кокляева, а бой с Хизиром Плиевым завершился вничью.