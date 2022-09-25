СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дацик отправил Емельяненко в нокаут на первых секундах боксерского поединка

Бой состоялся в рамках турнира Hardcore Boxing.
25 сентября 2022 08:15
автор: Владислав Корегин

Вячеслав Дацик одержал победу над Александром Емельяненко в рамках боксерского поединка промоушена Hardcore Boxing, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене».

Отметим, что 42-летний спортсмен нокаутировал своего соперника уже на первых секундах боя.

Таким образом, Дацик выиграл свой шестой боксерский поединок в карьере при двух поражениях. Что касается Емельяненко, то 41-летний россиянин впервые потерпел поражение по правилам бокса. Ранее он победил Михаила Кокляева, а бой с Хизиром Плиевым завершился вничью.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дацик отправил Емельяненко в нокаут на первых секундах боксерского поединка
Бой состоялся в рамках турнира Hardcore Boxing.
25.09.2022 08:15
Бокс
автор: Владислав Корегин
Штырков – о поединке Емельяненко и Дацика: На 100% уверен, что Саша заберет бой
Поединок состоится 24 сентября.
24.09.2022 15:19
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Кудряшов: Интерес к бою Емельяненко и Дацика больше, чем к мировым поединкам
По словам боксера, зрителей ожидает интересное противостояние.
22.09.2022 21:38
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Александр Усик: Несмотря на всю крутость, Фьюри боится меня
Ранее британец заявил, что готов принять бой за 500 млн фунтов.
22.09.2022 16:43
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Усик проведет три боя и завершит карьеру
Ранее украинец одолел британца Энтони Джошуа.
22.09.2022 16:41
Бокс
Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик провели дуэль взглядов (видео)
Поединок состоится 24 сентября.
21.09.2022 16:47
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Мейвезер ведет переговоры о втором поединке с Макгрегором в следующем году
Первый поединок по правилам бокса прошел в августе 2017 года.
21.09.2022 16:17
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Дэйна Уайт - о поединке Головкина и Альвареса: Этот бой нужно было провести четыре года назад
Противостояние прошло в США.
21.09.2022 13:45
Бокс
Пакьяо проведет показательный бой с французом Заяни в феврале 2023 года
Поединок пройдет в Саудовской Аравии.
20.09.2022 13:31
Бокс
автор: Владислав Корегин
Следующим соперником Головкина станет кубинец Лара
Бой должен состояться в течение ближайших трех месяцев.
20.09.2022 11:44
Бокс
автор: Владислав Корегин
Мужество Роналду и конфуз Испании. Как Португалия вышла в лидеры своей группы Лиги наций
В Лиге наций матчи второй группы принесли неожиданные результаты: чехи были разбиты дома Португалией (0:4), а испанцы проиграли на своем поле швейцарцам (1:2), осложнив борьбу за первое место.
Кондратюк перекрутил четверной на глазах у Трусовой. Чем запомнился первый день контрольных прокатов
В субботу фигуристы сборной России показали в «Мегаспорте» короткие программы, подготовленные к новому сезону.
«Можно говорить про поле не лучшего качества, но…» Бушманов — о невзрачной победе России над Киргизией
Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от контрольного матча Киргизия - Россия (1:2).
Секрет Валиевой и блюз от Трусовой. Как прошла премьера новых программ лучших фигуристок России
На льду московской арены «Мегаспорт» начались контрольные прокаты национальной сборной – первое топ-событие российского сезона-2022/23.
Немобилизованная сборная. Как Россия чудом вырвала победу в Бишкеке
В первом за 10 месяцев матча наша национальная команда вымучила победу у Киргизии (2:1), разочаровав игрой и отношением к делу.
Как доехать на «товарняке». Почему важно следить за контрольными матчами перед ЧМ-2022
Середина осени - пора, когда большинство неевропейских сборных-участниц чемпионата мира в Катаре проводит товарищеские матчи или «товарняки». Для любителей ставок это ключевой момент для оценки будущих вложений в главный турнир четырехлетия.
Последний мазок художника! Как Федерера проводили из большого тенниса в Лондоне
Знаменитый швейцарец Роджер Федерер завершил карьеру: в прощальном матче на «Кубке Лэйвера» они в паре с Рафаэлем Надалем проиграли в упорной борьбе Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку.
Когда уволят Саутгейта? Как Англия с позором покинула элиту Лиги наций
В матче-ремейке финала Евро-2020 англичане снова уступили Италии (0:1) и досрочно покинули высший дивизион Лиги наций.
Все ушли на фронт. Похоже, один футбольный клуб снимется с Кубка России из-за мобилизации
Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант неожиданно стал ньюсмейкером пятницы.
Медведев пробил очередное дно, Карякин требует флаг РФ. Новые приключения наших нейтралов
В первом матче после US Open-2022 сильнейший теннисист России Даниил Медведев вновь потерпел поражение - от 284-й ракетки мира Стэна Вавринки. Ну а шахматист Сергей Карякин не хочет ограничиваться снятием с него дисквалификации.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика