«Все накипело и взорвалось сразу». Дацик объяснил быстрый нокаут в поединке с Емельяненко

Россиянин Вячеслав Дацик поделился комментарием после своей победы над соотечественником Александром Емельяненко в боксерском поединке.

Отметим, что 42-летний спортсмен отправил своего соперника в нокаут уже на 13-й секунде первого раунда. Бой прошел в Москве на «ЦСКА Арене» в рамках турнира Hardcore Boxing.

– Хотел дотянуть до второго раунда, поиздеваться над Саней. Но вышел, все накипело и взорвалось сразу, – сказал Дацик после боя.

Добавим, что в своей боксерской карьере Дацик одержал шесть побед и потерпел два поражения. У Емельяненко одна победа, один ничейный результат и одно поражение.