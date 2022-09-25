Александр Емельяненко предложил Дацику матч-реванш

Российский боец ММА Александр Емельяненко подвел итоги своего боксерского поединка с соотечественником Вячеславом Дациком.

Отметим, что 41-летний спортсмен был отправлен в нокаут уже на 13-й секунде боя. Это поражение стало для Емельяненко первым по правилам бокса.

– Что пошло не так? Чего-то я зазевался, сам не знаю. Дацик, давай организуем реванш. Зрителям на камеру скажи, что в этой же организации мы подеремся. Четыре месяца подготовки – и нокаут на 13-й секунде? Буду смотреть, анализировать, работать с тренерами. Не ожидал такого, – сказал Емельяненко в ринге сразу после боя.

Добавим, что в своей боксерской карьере Емельяненко провел три поединка. До боя с Дациком он победил Михаила Кокляева, а также уступил Хизиру Плиеву.