Мейвезер нокаутировал Асакуру в выставочном боксерском поединке

Завершился выставочный поединок между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и бойцом ММА Микуру Асакурой на турнире Super Rizin.

Отметим, что бой завершился в конце второго раунда – американец отправил представителя Японии в нокаут.

Напомним, 45-летний Мейвезер не потерпел ни одного поражения в карьере, одержав 50 побед (27 – нокаутом). Что касается Асакуры, то на счету 30-летнего спортсмена 16 побед и 3 поражения в поединках по правилам смешанных единоборств. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.