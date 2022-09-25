Фьюри – об Усике: Маленький говнюк-средневес! Я засажу ему кулаком прямо в лицо

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу возможного поединка с представителем Украины Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее украинец заявил, что Фьюри его боится и не горит желанием выходить против него в ринге. Предположительно, очный поединок спортсменов запланирован на февраль 2023 года.

– Я предложил ему дату – 17 декабря в Саудовской Аравии, бой за звание абсолютного чемпиона мира. Но Усик сказал, что он травмирован и не готов драться в этом году. И теперь он говорит, что я его боюсь! Маленький говнюк-средневес! Я засажу ему кулаком прямо в лицо, – цитируют Фьюри зарубежные СМИ.

Напомним, что Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC, а Усик – обладатель титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

К слову, оба боксера не знают поражений на профессиональной арене. Британец провел 33 боя в профессиональном боксе и одержал 32 победы (1 ничья). На счету украинца 20 выигрышей подряд.