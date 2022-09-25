Фьюри призвал Джошуа подписать контракт на очный поединок

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри призвал Энтони Джошуа подписать контракт на очный поединок.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на главу Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена, 34-летний британец готов отказаться от боя с 32-летним соотечественником. Фьюри подерется с другим боксером, который уже дал согласие на поединок.

«Если ничего не подпишут до понедельника, и иду дальше. Не собираюсь дожидаться того, кто проиграл три боя из пяти последних», — заявил Тайсон.

Ранее в СМИ сообщали, что бой между Тайсоном и Энтони может состояться 3 декабря в Кардиффе (Уэльс).